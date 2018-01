’Dode walvis pleegde zelfmoord’

Fahmy was in de talkshow Yahdoth Fe Masr alwaar hij deze opvallende uitspraak deed. Volgens de minister is het een bizar fenomeen dat ’zo heel af en toe voorkomt onder walvissen’. Dit meldt Egypt Independent.

Hij wilde er wel aan toevoegen dat er wellicht nog een andere reden kan zijn. Het zou ook kunnen zijn dat door de golven de walvis richting het ondiepe gedeelte van de kust werd gedreven. Daar kwam ze vervolgens vast te zitten.

Er werden geen wonden bij het dode beest aangetroffen. Het zoogdier zal nog verder onderzocht worden.