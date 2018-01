Dode man in flatwoning, verdachten zwaargewond na sprong van balkon

Het tweetal dat vanochtend vroeg van een balkon dat zich op de derde verdieping bevindt naar beneden sprong is daarbij ernstig gewond geraakt. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hun sprong volgde op een vluchtpoging nadat agenten van een surveillance-eenheid de auto waarin ze reden dinsdagochtend in de Bredase wijk Hoge Vucht wilden controleren. De twee inzittenden gingen er in hun wagen vandoor en stopten voor een flatgebouw aan de Roeselarestraat. Het duo stapte uit, ging ervandoor en rende het appartementencomplex in. De achtervolgende agenten gingen erachteraan en controleerden ook de vluchtauto. Op de bijrijdersstoel zagen zij meerdere handvuurwapens liggen, aldus een politiewoordvoerder.

Speurhond

Met behulp van een speurhond wist de politie het appartement te vinden waar de twee vluchters naar binnen zijn gegaan. Omdat zij mogelijk in bezit waren van vuurwapens kwam een arrestatieteam ter plaatse. Toen leden van dat team de woning aan de voorkant wilden betreden, sprongen de twee gezochten aan de andere kant vanaf het balkon naar beneden. Een van de mannen belandde daarbij eerst op een lantaarnpaal. De ander kwam rechtstreeks op de grond terecht.

De twee konden door de ernst van de verwondingen niets anders dan hun vluchtpoging staken. Een traumahelikopter werd ingeschakeld en ook drie ambulances moesten naar de Roeselarestraat komen. Beiden lagen eerst nog een poos op de grond voordat ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Groot onderzoek

De politie voert uitgebreid onderzoek uit naar het zwaargewonde duo. Met een rechter-commissaris is het appartement waar beiden zich verscholen doorzocht en ook de vluchtauto wordt aan een grote inspectie onderworpen. Over wie de gewonde mannen zijn en waarom ze wapens bij zich hadden, wil de politie nog niks zeggen. Ook is nog onduidelijk wat de relatie is tussen de dode en de twee gewonden.

Wel heeft de politie vooralsnog niet het idee dat de twee mannen iets met een grote politie-actie bij een papierrecyclingbedrijf in het nabijgelegen Oosterhout te maken hebben. In het kader van een groot rechercheonderzoek ramde de politie maandagavond met zwaar materieel de toegangspoort uit het bedrijf. Een persoon zou zijn aangehouden. Later vandaag maakt de politie meer informatie over deze politie-actie bekend.