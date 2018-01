Waterschappen zetten zich schrap

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De waterschappen in Nederland hebben tal van maatregelen getroffen tegen het wassende water van de Rijn, Maas en IJssel. De waterstand van de Rijn bij Lobith is dinsdag circa 14,23 meter boven NAP. Volgens de Unie van Waterschappen zal dit naar verwachting oplopen tot 14,65 meter op woensdag. Dat peil komt maar eens in de vijf jaar voor.