Biografie van vergeten Oranje op komst

Op 21 februari is het vierhonderd jaar geleden dat Filips Willem stierf in Brussel. De prins komt nauwelijks in de geschiedenisboeken voor omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik na de dood van hun vader stadhouders werden. Filips Willem raakte uit beeld toen hij als student werd ontvoerd uit Leuven en ruim dertig jaar als gijzelaar in Madrid verbleef. Toen hij terugkeerde werd hij beschouwd als een katholieke spion en voerde hij een bittere strijd met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.

Schipperus deed voor het boek meer dan twaalf jaar onderzoek naar Filips Willem. De biografie verschijnt op 20 februari.