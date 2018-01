’Venezuela zal blokkade snel opheffen’

Dat zegt een woordvoerder van minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) in reactie op het besluit van Caracas om de blokkade tussen het land en het Koninkrijk te verlengen.

Nederland werd niet geïnformeerd over dat besluit. „Dat is teleurstellend”, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Desondanks spreekt het departement van ’constructieve gesprekken’ tussen het Koninkrijk en Venezuela. Die gesprekken gaan onder meer over smokkel tussen de eilanden en Venezuela.

Nederland erkent dat die smokkel plaatsvindt. Het was een van de redenen voor de Venezolaanse president Maduro om de grenzen met het Caribische deel van het Koninkrijk te sluiten. De eilandbewoners raken door de blokkade in de problemen, omdat ze voor levensmiddelen voor een groot deel afhankelijk zijn van import vanuit de oliestaat.

„Wij gaan ervan uit dat, als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien.”

Dinsdag kondigde de Venezolaanse vicepresident via Twitter aan dat de verbindingen tussen Venezuela en de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao afgesloten blijven. President Maduro stelde op 5 januari dat de verbindingen verbroken moesten worden voor een periode van 72 uur. Die leek dinsdag af te lopen.

Smokkel

Volgens Maduro smokkelen criminelen waardevolle spullen en voedsel van Venezuela naar de eilanden. De vicepresident klaagt dat er nog steeds geen bijeenkomst op hoog niveau is geweest over de problemen met de smokkel. Dat gesprek staat voor vrijdag gepland. Venezuela zou bereid zijn de blokkade onmiddellijk op te heffen zodra het beoogde overleg tussen Caracas, Nederland en de eilandbesturen begint.