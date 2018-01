Ander geluid vrouwen: ’Flirten is geen misdaad’

Onder de vrouwelijke pleitbezorgers van het volkomen legitieme flirten, verleiden of onhandig aandringen zijn ook de Duitse actrice Ingrid Caven, de presentatrice en actrice Brigitte Lahaie en schrijfsters Catherine Millet en Catherine Robbe-Grillet.

Verkrachting is een ernstige misdaad, maar flirten, verleiding en hoffelijkheid zijn geen ’macho agressie’, beklemtonen de vrouwen dinsdag. Er is sinds Amerikaanse media afgelopen herfst begonnen te schrijven over seksuele driften van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein veel meer aandacht voor seksueel geweld. Dat is volgens de vrouwen in beginsel heel goed, maar het zou zijn doorgeslagen in een soort heksenjacht, waar vooral de tegenstanders van seksuele vrijheid de vruchten van plukken, zoals fanatieke religieuzen of reactionairen.

Er moet voor vrije seksualiteit ook een vrijheid bestaan om vrouwen lastig te vallen en natuurlijk niet met seksueel geweld. Tal van mensen worden volgens de ondertekenaars behandeld als misdadigers, omdat ze enkel wat stuntelig de aandacht van een vrouw probeerden te trekken. De manier waarop de beweging #MeToo in de media te werk gaat, is extremistisch. Wie de mening van #MeToo niet deelt, wordt als verraadster of medeplichtige afgeschilderd, aldus het pleidooi voor flirten in Le Monde.