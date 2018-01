Sylvana zwijgt na crisisoverleg over ophef

Kuit stelde dat ze ’als psychiater heeft gewerkt’, maar ze heeft nooit in het register voor artsen en medisch specialisten gestaan, zo schreef De Telegraaf maandag na bevestiging van het ministerie van Volksgezondheid. Wie ten onrechte een medische titel als ’psychiater’ voert, overtreedt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De maximumboete voor ’titelmisbruik’ is 6400 euro.

Op een video van De Telegraaf is te zien hoe cameraploegen dinsdagavond vakkundig buiten worden gehouden. „Jullie horen hier niet!”, zo klinkt het, en vervolgens ploft de deur dicht. Ook Simons weigerde de media commentaar.

Simons en haar partij hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Campagnemanager Chihiro Geuzebroek van BIJ1 stelde eerder dat Kuit niet meer in het BIG-register is te vinden omdat haar diploma’s zijn vervallen ’door escalatie van haar ziekte’. Ze deed de beschuldigingen dat Kuit loog over haar beroep af als ’laster door rechtse lobby’.