Verband tussen dode in flat en beschietingen

Ⓒ PERRY ROOVERS / MARICMEDIA

BREDA - De politie houdt er ernstig rekening mee dat er een verband bestaat tussen de vondst van een dode man in een flatwoning dinsdagochtend in Breda en de beschieting van twee woningen elders in de stad zaterdagochtend. „We vermoeden zeker een verband”, zei een politiewoordvoerder dinsdagavond zonder dat hij een nadere toelichting kon geven.