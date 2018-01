’Colombia en ELN willen bestand verlengen’

De opstandelingen en de regering van Colombia onderhandelen in Ecuador over een vredesakkoord, zoals eerder ook met de FARC is gesloten. Ze kwamen vorig jaar alvast een tijdelijke wapenstilstand overeen, die dinsdag afloopt. Espinosa zei dat beide partijen bereidheid hebben getoond dat bestand te verlengen. Ze noemde het een prioriteit dat ook daadwerkelijk te bewerkstelligen.

ELN beschikt naar schatting over 1500 tot 2000 strijders. De organisatie is in Nederland vooral bekend vanwege de ontvoering van televisiemaker Derk Bolt en zijn cameraman.