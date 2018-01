Waarom beeft het noorden nog?

De gaswinning zorgt voor bevingen. Maar hoe werkt dat?

„Onder de grond in Groningen zit een poreuze zandlaag, met daarin onder grote druk gas”, legt Evers uit. „Zie het als een Bros-reep, alleen zijn de luchtbelletjes tussen de chocola hier gasbubbeltjes tussen zandsteen. Het gas ontsnapt door het boren, waardoor de zandsteenlaag kan ’inklinken’, de grond zakt een beetje in. Als dat met een schok gebeurt, is sprake van een aardbeving.”

Maar de gaskraan is deels dichtgedraaid. Dat zou toch helpen tegen aardbevingen?

„Dat klopt, en we zien ook effect. In 2013 waren er bijvoorbeeld dertig aardbevingen van 1,5 of hoger, in 2017 nog maar achttien. Dus het neemt wel degelijk af, maar het houdt niet direct op. Zelfs als je vandaag de kraan helemaal dicht zou draaien, zijn de aardbevingen niet gelijk over.”

Maar hoe kan het dan dat er zo’n grote schok plaatsvindt?

„De laatste grote aardbeving van 3,6 was in 2012. En in 2006 was er een aardbeving van 3,5. Zulke bevingen komen af en toe voor, en dat zal in de toekomst vermoedelijk nog zo zijn”, zegt Evers. Hij verwacht dat ook dit jaar nog een aantal kleine bevingen zullen plaatsvinden.

In 2014 waarschuwde de Veiligheidsregio Groningen dat bevingen van 4 of zelfs 5 mogelijk zijn. Hoe zit het daarmee?

„Het is vreselijk moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar als we kijken naar de seismische dreiging, dan sluiten we zwaardere bevingen niet uit. Dat houdt in dat er bij nieuwbouw en bouw aan bestaande panden rekening wordt gehouden met zwaardere schokken.”