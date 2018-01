Beursupdate: financials gewild op rood Damrak

De AEX-index sloot 0,5% lager op 560,4 punten. De Midkap-index ging 0,6% omlaag naar 852,1 punten. Gisteren sloot de AEX-index net boven de 563 punten, het hoogste slot sinds 2001.

De beurs van Frankfurt verloor 0,8%. Parijs daalde 0,4%, Londen sloot 0,1% hoger.

Op Wall Street stond de Dow Jonesindex bij het Europese slot 0,2% lager.

In Azië liet de Nikkei-index 0,3% liggen. Gisteren steeg de Japanse hoofdgraadmeter nog naar het hoogste niveau sinds november 1991.

„Er staat een beetje spanning op de markt”, meende marktanalist Ron van der Does van IG Nederland. „In Azië werden wat winstnemingen geconstateerd en dat zet zich door in Europa. Het wordt gedreven door de hogere rente op staatsobligaties. Dat drukt op de aandelenkoersen. Je ziet wel de financiële waarden profiteren. Hogere rentes betekenen voor hun ook hogere marges.”

Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat China overweegt om de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties te verminderen of zelfs te staken. Deze belegging zou volgens de Chinezen minder aantrekkelijk zijn geworden. Ook spelen daarbij toegenomen spanningen op handelsgebied een rol. De rente op Amerikaanse tienjaarsstaatobligaties is opgelopen tot het hoogste niveau in tien maanden, bij een gelijktijdige daling van de dollar.

In de AEX ging ING aan kop met een winst van 3,1%. ABN Amro kreeg er 1,8% bij en verzekeraar Aegon won 1,7%, in reactie op de oplopende rente.

Vastgoedbelegger Unibail-Rodamco had als kapitaalintensief bedrijf juist last van het rentenieuws. Het aandeel zakte 1,9%.

Chipmachinereus ASML en schoonmaakmiddelen- en voedingsreus Unilever doken beiden 2% in het rood.

Onderaan in de AEX-index bungelde kabelbedrijf Altice met een verlies van 7,2%. Het aandeel kreeg een adviesverlaging van Louis Capital. Het advies ging van ’neutraal’ naar ’verkopen’. Gisteren was Altice nog koploper na het bericht dat het zijn Amerikaanse tak op eigen benen zet.

Midkapper ASR kon net als financials in de AEX op kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2,5%.

Navigatiebedrijf TomTom steeg 1,38% na een positief rapport van ING.

Arcadis daalde 1%. Het ingenieursbureau heeft het Britse Seams voor een onbekend bedrag ingelijfd.

Air France KLM verloor 3,6% en was daarmee de grootste verliezer in de Midkap. De koers werd gedrukt door de oplopende brandstofprijzen.

Takeaway.com daalde 5,1% na de publicatie van tegenvallende jaarcijfers. Het bedrijf ontving vorig jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 iets afvlakken.