Amsterdammers mogen woning nog maar 30 dagen verhuren

Zoals De Telegraaf zaterdag al onthulde, wil het stadsbestuur toeristische verhuur in de hoofdstad, bijvoorbeeld via Airbnb of Booking.com terugdringen. Een meerderheid van de gemeenteraad had het stadsbestuur daar eerder al om verzocht, maar verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) zag vele juridische bezwaren.

Sinds 1 oktober 2017 geldt wel de nieuwe huisvestingsverordening, waarin is opgenomen dat een woning maximaal 60 dagen verhuurd mag worden. Ook is er een meldplicht ingevoerd: iedere verhuur moet aan de gemeente gemeld worden.

’Ruimte voor kortere termijn vakantieverhuur’

Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 december geeft het stadsbestuur echter hoop. „Deze zaak biedt ruimte voor het invoeren van een kortere termijn voor vakantieverhuur”, schrijft Ivens aan de raad.

„De rechtbank heeft geoordeeld, dat ook bij incidentele verhuur aan toeristen in een bewoonde woning sprake is van woningonttrekking. Daarbij is overwogen dat een woning wordt onttrokken zodra sprake is van ander gebruik dan permanente bewoning. Tijdens de verhuur kan de woning namelijk niet voor bewoning worden gebruikt. Hieruit volgt dat de gemeente in de huisvestingsverordening een kortere termijn dan 6o dagen zou kunnen opnemen.” De stad gaat in overleg met verhuurplatforms als Airbnb en Booking.com om afspraken hieromtrent over te maken.

Sterke groei

De toeristische verhuur van woningen heeft volgens de gemeente sinds de invoering van de 6o dagen termijn een sterke groei doorgemaakt. Bij het opstellen van het beleid vakantieverhuur in 2013 werden ongeveer 4.500 woningen aangeboden voor toeristische verhuur, in de eerste 6 maanden van 2017 gemiddeld 22.000 woningen. „De toeristische verhuur van woonruimte heeft daarmee een steeds grotere invloed gekregen op het woon- en leefmilieu in Amsterdamse buurten. Van alle (gehele) woningen die worden verhuurd aan toeristen, is in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 ongeveer 20% verhuurd tussen de 30 en 6o dagen (cijfers Airbnb). Met een termijn van 30 dagen wil het college de invloed van vakantieverhuur op het woon- en leefmilieu beperken.”

Airbnb becijferde dat het terugschroeven van het maximaal aantal dagen voor ’Amsterdamse gezinnen, ondernemingen en buurten’ een negatieve impact heeft. „Voorstellen om de daglimiet voor vakantieverhuur te verlagen van zestig naar dertig dagen kunnen de Amsterdamse economie tot €43 miljoen kosten. Dit bedrag bestaat uit €12 miljoen aan inkomsten voor Amsterdamse Airbnb gastheren- en vrouwen en €31 miljoen bestedingen van Airbnb gasten bij lokale ondernemingen.”

’Juridisch onhoudbaar’

Juristen van het bedrijf noemden voorstellen om vakantieverhuur in te perken eerder ’juridisch onhoudbaar’ omdat ze inbreuk maken op het eigendomsrecht van Amsterdammers en hun recht om diensten te verlenen.