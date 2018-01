In tas gedumpt hondje Morris krijgt makeover

Exact een week nadat de tot Morris gedoopte hond in een plastic tas bij een tramhalte werd gedumpt, huppelt de viervoeter uitgelaten door het Dierenopvangcentrum Rotterdam.

„Hij was er slecht aan toe”, vertelt Sanne op de Kelder van het dierenasiel. „Veel te mager, de nagels veel te lang, vieze oren, maar vooral: een vervilte vacht. Er is een flinke kluit vastgekoekt haar vanaf geschoren”, vertelt Op de Kelder met medelijden in haar stem.

Maar inmiddels is Morris weer stukken beter in vorm: waar de nog altijd magere hond (hij wordt in kleine porties bijgevoerd, en is al een kilo aangekomen in een week tijd) eerst niet met zijn voorpoot over de drempel durfde, loopt hij nu voorop bij de wandelsessies van het asiel.

Ⓒ roel DIJKSTRA

En dat allemaal met dank aan Ashley, die het hondje na werk mee naar huis nam om verder te verplegen.

Nog altijd is de Dierenbescherming op zoek naar de eigenaar van het beestje. Ze willen weten wie het dier in een plastic tas heeft achtergelaten in de kou. Indien de eigenaar niet gevonden wordt, worden dit soort dieren normaal gesproken na twee weken aangeboden aan een nieuwe eigenaar.

Maar wie verliefd is geworden op de spelende Morris, moet nog wel even geduld hebben: eerst zal worden bekeken of het hondje er op een normale manier weer helemaal bovenop kan komen. Ook is Morris nog herstellende van een blaasontsteking: een van de gevolgen van de harteloze dump.