’Trump scoort zijn 2000e leugen’

The Washington Post heeft de misleidende uitspraken van de Amerikaanse leider (bijna) een jaar lang in een database bijgehouden. Woensdag was het zover en werd onder de kop ’Fact Checker’ de 2000e bijna feestelijk gepresenteerd. De krant heeft berekend dat Trump elke dag van zijn presidentschap gemiddeld 5,6 valse beweringen heeft gedaan.

’Trage start’

De president kwam wat traag op gang, aldus de krant. De eerste honderd dagen van zijn regering kwam hij niet verder dan 4,9 niet-deugende beweringen per dag en leek het erop dat hij de 2000 in zijn eerste jaar niet zou halen. Maar, schrijft The Washington Post, daarna zette Trump de vaart er flink in. Alles wat niet deugde, zwaar overdreven werd, ronduit gelogen was en als dubieus gold werd door het blad secuur opgeslagen.

De favorieten van de krant zijn onder meer: alles over het bouwen van de muur op de grens met Mexico en de visumloterij voor mensen die de VS binnen willen. Trump is overigens al sinds zijn aantreden op zijn zachtst gezegd misprijzend over The Washington Post.