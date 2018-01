Burgemeester onder vuur om persbeleid

Agnes van Ardenne, oud-minister en sinds oktober waarnemend burgemeester in Westland, kwam in november in botsing met een cameraploeg van EenVandaag.

Ze wilde niet dat de cameraploeg een raadslid volgde voor een reportage over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week kwam ze met een stringent persprotocol. Camera’s mogen alleen in een hoek van de raadszaal staan en de burgemeester heeft grote invloed op wie waar mag filmen. Na zware kritiek uit de raad gaan die persregels nu voorlopig van tafel. Daarmee is de kou niet uit de lucht, wat NVJ-secretaris Thomas Bruning betreft.

Grote zorg is voor hem dat Van Ardenne zich bemoeit met de inhoud van het journalistieke werk. Zo heeft ze in een gesprek met de hoofdredacteur van EenVandaag gezegd dat ze volgende verzoeken om te filmen zou afwijzen. „Een afwijzing omdat het je niet zint dat er een onderwerp wordt aangesneden, is heel kwalijk. Wij willen overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te voorkomen dat dit in de aanloop naar de verkiezingen in andere gemeenten ook gebeurt. Het is niet aan een gemeentebestuur om te bepalen welk medium ze over de vloer willen hebben en welk onderwerp ze bij de kop pakken.”

„Het is niet aan de gemeente om te bepalen wie mag berichten”, zegt ook fractievoorzitter Peter Duijsens van Gemeentebelangen Westland, een van de critici. „Ik vind dat de burgemeester die dit protocol opgesteld heeft, zichzelf belachelijk maakt. Het druist in tegen alles wat we aan rechten ontwikkeld hebben. Dit moet gewoon definitief van tafel.”