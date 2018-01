Naar dít soort filmpjes werd in 2017 het meest gezocht op pornosites

Bij beide sites heeft vrouwvriendelijke porno de afgelopen maanden aan populariteit gewonnen. Maar liefst 26 procent van de kijkers was van het vrouwelijk geslacht. Dat percentage is trouwens al enkele jaren aan het stijgen, dus wellicht is het tegen eind 2018 nog hoger.

Daarnaast stijgt de interesse in seksrobots en virtual reality, kortom seks met een vleugje technologie. Concreet: bij xHamster noteerden ze 97 procent meer interesse in seksrobots, 47 procent meer mensen dan in 2016 dompelden zich onder in een virtuele ervaring met een sexy toets. Ook bij Pornhub merken ze de trend op.

Op andere vlakken verschilt de interesse van de kijkers wel. Bij xHamster zijn de categorieën ’stiefmoeder’, ’milf’ en ’anale seks’ minder interessant, terwijl Pornhub net een toenemende belangstelling opmerkt voor de laatste kinky categorie. De verschillen zijn mogelijk te wijten aan het feit dat beide sites een andere methodologie gebruiken om de populariteit van zoektermen te analyseren en hun verschillende bereik. Pornhub rapporteert jaarlijks 28,5 miljard bezoekjes, xHamster ’maar’ 15 miljard.