Ethiopië stopt adoptie door buitenlanders

Parlementariërs besloten tot het verbod ondanks kritiek in eigen gelederen dat het arme land niet over voldoende plaatsen in weeshuizen of middelen beschikt voor de opvang van alle wezen.

De adoptie door buitenlanders was eerder al beperkt nadat in 2011 een in de VS geadopteerd Ethiopische meisje door mishandeling om het leven kwam. Een van de bekendste adoptieouders met een Ethiopisch kind is de Amerikaanse actrice Angelina Jolie.