Doodrijder twee voetgangers verzweeg epilepsie

De vrouw reed op 30 mei 2014 in haar groene cabrio Sylwia Leśnik en Grzegorz Kumela dood. Volgens het Openbaar Ministerie zat ze een paar dagen later weer achter het stuur, terwijl haar rijbewijs was ingenomen. Dat rijbewijs had ze overigens verkregen door te verzwijgen dat ze regelmatig epilepsie-aanvallen heeft.

Ook zou Julia H. een zogenoemde verklaring van geschiktheid hebben vervalst, door te stellen dat ze twee jaar geen epileptische aanval had gehad.

Onze verslaggever Saskia Belleman zit vanaf 13.30 bij de zaak en doet live verslag via Twitter.