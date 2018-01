Rente en dollar spelen AEX parten

De AEX-index sloot 0,3% lager op 558,9 punten. De AMX eindigde 0,6% in de min op 847,4 punten.

De andere Europese beurzen deden ook een stap terug. Parijs en Frankfurt verloren 0,3% respectievelijk 0,6%.

Dat uit de notulen van de laatste vergadering blijkt dat de ECB nadenkt over de communicatie waarop ze beleggers wil voorbereiden op een minder stimulerend beleid, drukte de stemming in Europa. Zeker omdat de euro hierdoor weer tot ruim $1,20 klom.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING stelt dat beleggers zich op moeten maken voor wereldwijd hogere rentes. „Enerzijds vanwege de aantrekkelijke economische groei en de oplopende inflatieverwachtingen. Daarnaast gaan centrale banken minder diep op het gaspedaal trappen.”

Wiersma denkt dat de 10-jaarsrente eind dit jaar in de VS tot 3% en in Duitsland tot 0,8% kan zijn opgelopen. „Op zich kunnen de aandelenmarkten dit goed verteren, maar dan moeten de bedrijfswinsten zich wel sterk blijven ontwikkelen. Wij voorzien sowieso meer volatiliteit op de markten. Omdat financiële instellingen juist profiteren van oplopende obligatierentes, zijn wij hierin overwogen.”

Richard Abma van OHV Vermogensbeheer ziet de rentes in zowel de VS als Europa dit jaar eveneens verder oplopen. „In de VS kan de 10-jaars van de huidige 2,5% naar zeker 3% stijgen. Voor de Amerikaanse staat is dat overigens geen probleem, aangezien ze haar schuld vooral kort financiert. Meer zorgen baart de opmars van de 2-jaars rente tot 2%. In september lag deze nog op 1,3%. Een vlakke of inverse rentecurve, dus als de korte rente even hoog of zelfs hoger dan de lange rente staat, brengt recessiegevaar met zich mee. Overigens gaan wij voor dit jaar zeker niet uit van een recessie.”

Altice was de grootste daler bij de Nederlandse hoofdfondsen met een 6,7% lager slot. De mededeling op dinsdag door de Nederlandse topman dat de omzet in Frankrijk in het vierde kwartaal met een sterker dan verwachte 7% is gedaald, zet analisten ertoe aan hun taxaties te verlagen. Dat Standard en Poor's overweegt de rating voor de Amerikaanse tak te verhogen, bood onvoldoende tegenwicht.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco zakte 1,7%, na door de Franse zakenbank Natixis van de kooplijst te zijn gehaald.

Heineken verloor 0,2%. Effectenhuis Jefferies gaf een koopadvies voor de bierbrouwer met een koersdoel van €100.

Akzo Nobel eindigde aan kop met een plus van 2,3%, mede dankzij een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch. Deze week verschenen berichten dat Lanxess door zou zijn naar de tweede ronde in de overnamestrijd om de speciaalchemiedivisie van AkzoNobel. Het Duitse chemieconcern trekt daarbij naar verluidt op met investeerder Apollo.

Staalgigant ArcelorMittal won 1,1%, na een adviesverhoging van ’verkopen’ naar ’houden door Bank of America Merrill Lynch.

Royal Dutch Shell sloot 0,3%, gesteund door de voortgaande stijging van de olieprijzen. De olieproducent en vier andere oliegiganten zijn door New York voor de rechter gesleept vanwege hun rol bij klimaatverandering.

Midkapper Air France KLM ging 2,9% onderuit, na een adviesverlaging door de Britse bank HSBC. Dat de luchtvaartmaatschappij volgens een Italiaanse zakenkrant belangstelling heeft voor het failliete Alitalia, viel ook niet goed bij beleggers.

Chiponderneming Besi (+2,1%) was de grootste stijger.

Smallcapfonds Probiodrug werd 6,8% meer waard. De Alzheimer-bestrijder zat eerder deze week ook al in de lift na optimisme over zijn medicijn.

Het lokaal genoteerde RoodMicrotec won 5,6%, op de melding dat de omzet vorig jaar met 16% is gestegen tot ruim €12 miljoen. Bovendien liet topman Martin Sallenhag zich optimistisch uit over zowel dit als de komende jaren.

Kardan (-0,7%) heeft met zijn houders van ongedekte obligaties overlegd over zorgen omtrent terugbetaling van de leningen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij wees er onder meer op nog nooit zijn verplichting te hebben verzaakt. Claims zouden daarom ongegrond zijn.

Docdata verloor 37,5%. Het lege beurshuls was in de eerste anderhalve week van dit jaar zonder concrete aanleiding zeven keer over de kop gegaan.

