Man overlijdt na ongeluk A1

Twee andere inzittenden, een 68-jarige vrouw uit Meppel en een 82-jarige vrouw uit Deventer, zijn na het ongeluk met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat de man van de weg raakte nadat hij onwel was geworden. De auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in de sloot.