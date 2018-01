Verdriet om in container omgekomen badmeester

LOCHEM - Sportcomplex De Beemd in Lochem heeft donderdag een condoleanceregister geopend voor de bedrijfsleider, die dinsdag om het leven kwam bij een ongeluk in een container met geperste houtkorrels. De badmeester werkte al bijna 27 jaar bij het zwembad en was in de omgeving van Lochem heel bekend. Zijn collega die bij het ongeluk gewond raakte, is volgens de gemeente Lochem ontslagen uit het ziekenhuis.