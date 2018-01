Erdogan dreigt VS met maatregelen om Gülen

Erdogan klaagde dat zijn land tot dusver „twaalf terroristen” naar de VS heeft gestuurd, zonder daar Gülen voor terug te krijgen. Hij verweet de Amerikanen met smoesjes te komen. De president zei geen ’terroristen’ meer uit te leveren als „jullie hem niet aan ons geven”.

De Turkse regering houdt de in de VS woonachtige Gülen en zijn beweging verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Toen probeerden opstandige militairen tevergeefs Erdogan en zijn regering af te zetten. Gülen ontkent alle betrokkenheid bij de couppoging.