Franse politie vindt auto van juwelendief

De overval verliep niet best voor de drie gemaskerde mannen die het hotel aan de Place Vendôme, pal naast het ministerie van Justitie, binnendrongen. Ze maakten door vitrines kapot te slaan weliswaar voor circa 4,5 miljoen aan juwelen buit, maar de vluchtweg via de achterdeur bleek afgesloten. Het drietal wist voor het werd aangehouden de buit naar buiten te gooien naar twee medeplichtigen.

Met auto gevlucht

Een man die per motor verdween, liet een deel van de buit op straat vallen toen hij tegen een omstander botste. De ander ging er per auto vandoor. Die auto is donderdag gevonden op zo'n 20 kilometer ten noorden van Parijs, het gebied waar de overvallers waarschijnlijk vandaan komen.

Het gebied rond de chique Place Vendôme is populair bij juwelendieven. De vele juweliers in de omgeving worden dikwijls met overvallen geconfronteerd.