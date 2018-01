Ayatollah ontglipt Duitse justitie

Ⓒ EPA

KARLSRUHE - De Iraanse geestelijke Mahmud Hashemi Shahrudi, tegen wie in Duitsland een vooronderzoek wegens misdaden tegen de menselijkheid werd ingesteld, heeft dit land overhaast verlaten. Ayatollah Shahrudi was in het verleden chef van de Iraanse rechterlijke macht en zou betrokken zijn geweest bij onwettige doodstraffen.