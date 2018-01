Stewardess gezocht op mysterieuze vlucht

Op de vacature, die inmiddels is verwijderd maar in de archieven van het internet werd opgeslagen, staat onder meer dat ’top secret clearance’ gevraagd wordt. Ook moet het personeel helder kunnen denken bij ’kapingen’ of ’bommeldingen’.

Sommige vluchten gaan naar een kleine, maar zwaarbewapende vliegbasis in Las Vegas. Waar de rest naartoe gaat, is niet bekend. Volgens Amerikaanse media zou het cabinepersoneel best eens terecht kunnen komen in Area 51, het geheime militaire gebied vlak bij Las Vegas.

De stewards en stewardessen zou gaan werken voor ’Janet’, een kleine vliegmaatschappij van AECOM waarvan het bestaan door de Amerikaanse overheid nog wordt ontkend. Die vliegtuigen brengen personeel vermoedelijk van en naar Area 51, schrijft USA Today.

Waarom de vacature is verwijderd, is niet bekend.