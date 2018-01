’Rukmoordenaar’ hoort eis van 22 jaar cel

Studente Adriana Morales de Florencia bezocht het Caribische eiland op 20 april vorig jaar dankzij een stage op het luxueuze cruiseschip Navigator of the Seas. Haar droomstage veranderde in een horrorverhaal toen ze werd achtergelaten in een kruiwagen.

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat Raysley S. de 23-jarige vrouw uit Puebla (Mexico) meelokte in zijn auto. Toen hij seks met haar wilde, stribbelde ze tegen. Daarop doodde de Bonairiaan met een Nederlands paspoort haar met messteken, en liet haar achter ,,als oud vuil in een kruiwagen’’, aldus de officier van justitie. Later begroef hij haar in het donker in de struiken om sporen uit te wissen.

Het had een mooie tijd moeten worden, maar draaide uit op een nachtmerrie voor Morales de Florencia.

Uit computergegevens is gebleken dat de verdachte in de dagen voor en na de moord uiterst gewelddadige pornofilms bekeek. Daarin was te zien hoe jonge meisjes worden verkracht. Het normaal rustige Caribische eiland was zwaar geschokt door de misdaad. Raysley S. had een blanco strafblad.