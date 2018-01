Kuit trekt zich terug als kandidaat partij Simons

Kuit heeft zich op de website van BIJ1 uitgegeven als ’werkzaam geweest als psychiater’. Aan die beschermde medische titel wordt getwijfeld. Bovendien kon het ministerie van VWS haar gegevens niet vinden in het BIG-register.

Wie ten onrechte een medische titel als ’psychiater’ voert, overtreedt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en riskeert een maximumboete van 6400 euro. Artsenvereniging KNMG wilde opheldering en dreigde met aangifte, als zou blijken dat Kuit heeft gelogen over haar titel.

Cailin Kuit heeft zich na de ophef over haar titel teruggetrokken. Ⓒ Bij1

’Wel psychiater, maar heel kort’

Kuit zelf zegt dat het een „heel lang en pijnlijk traject geweest is om het voor elkaar te boksen om überhaupt toegelaten te worden op de Radboud Universiteit in Nijmegen.” Ze stelt „maar heel kort werkzaam” te zijn geweest.

„We praten dan over 20 jaar geleden. Om het vak uit te oefenen moet je je ook regelmatig bijscholen en laten zien dat je meegaat in de laatste inzichten in het veld. Tevens moet je een bepaald aantal patiënten behandelen om aan het werk te mogen blijven. Dit was voor mij onhaalbaar. Iemand van de BIJ1-redactie die wist dat ik vroeger in de kliniek werkte, heeft dit toegevoegd aan mijn biografie op de website.”

„Persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit” zijn de reden van het vertrek van de kandidaat van bestuurslid en partijleider Simons.

’Bizarre actualiteit’

Het bestuur van Bij1 laat weten: „Persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit hebben Cailin Kuit doen besluiten dat het beter is dat ze zich terugtrekt.” Ook Bob Schoute, die eerder nog stelde dat de partij van Simons de ’bindende factor is’ en naar Amsterdam was vertrokken ’nadat het warme badwater van de witte suprematie begon te stinken’, heeft zijn kandidatuur ingetrokken.

Deze week was er nog crisisoverleg van Bij1 bij Kuit thuis. Daarna liep Sylvana Simons zwijgend weg, terwijl ook andere kandidaten de pers meden.