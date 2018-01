’Vermogensbeheerder Koninklijk Huis verdacht van fraude’

Daarover schrijft het Financieele Dagblad (FD). Volgens het FD gaat het om het bedrijf Box Consultants. Box Consultants heeft miljarden euro’s in beheer. De koninklijke familie, die 51 beleggingsrekeningen bij het bedrijf zou hebben of hebben gehad, is vermoedelijk de grootste klant van het bedrijf.

In maart 2015 is het kantoor van de vermogensbeheerder en de woning van de directeur doorzocht. M. heeft in 2015 na FIOD-invallen vier dagen in voorarrest gezeten, maar werd vrijgelaten vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij is de accountmanager van het Koninklijk Huis, zo blijkt uit documenten van Box.

Het Openbaar Ministerie doet sinds 2015 onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte ter waarde van miljoenen euro's door de directeur van een vermogensbeheerder en twee gelieerde ondernemingen. Provisies voor buitenlandse beleggingen van cliënten zouden gedurende meerdere jaren niet aan de cliënten zijn doorbetaald, meldt een woordvoerder van het OM.

Op de klantenlijsten die Box het afgelopen jaar aan rechters overhandigde, staan ook onder meer Pierre Caruyvels adviseur van de Belgische koning Filip, telgen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms, de Belgische adellijke familie Powis de Tenbosscche, familieleden van veevoerfabrikant Hendrix en sociale fondsen van vakbond CNV, aldus de krant.