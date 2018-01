Beurs: AEX keert terug boven 560

Na een eindsprintje sloot de AEX 0,4% in de plus op 561,10 punten, het hoogste niveau van de dag. Eerder deze week werd nog een nieuwe piek in tien jaar neergezet net boven de 563 punten. De AMX koerste fractioneel hoger bij 847,64 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs en Franfurt wonnen 0,4% en 0,2%.

De aandelenmarkten in Europa vonden na een aarzelende start de weg omhoog ondanks de flinke waardestijging van de euro tegenover de dollar naar $1,21, het hoogste niveau sinds 2014 op het nieuws dat de Duitse politieke partijen CDU/CSU en SPD een stapje dichter zijn gekomen bij het vormen van een nieuwe coalitie. De aantrekkende kortlopende rente in de VS na beter dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers bood steun aan de handel. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat in de wandelgangen bij de ECB een stand van $1,25 zou zijn genoemd om mogelijk verbaal in actie te komen zodat de economische groei in de eurozone niet wordt afgeremd. Verder wijst hij er op dat vooral de grote Amerikaanse bedrijven die grotendeels hun omzet in de rest van de wereld behalen, baat hebben bij de verdere verzwakking van de dollar.

Volgens Nijkamp zal de komende stroom van bedrijfsresultaten gaan bepalen in hoeverre de zeer sterke start van het beursjaar een vervolg krijgt. „Er zal door beleggers vooral worden gekeken naar de toonaangevende Amerikaanse technologiefondsen, zoals Alphabet, Amazon en Facebook. De verwachtingen zijn na de supercijfers over het derde kwartaal echter zeer hoog gespannen.” In Nederland zal chipmachinefabrikant ASML komende woensdag als eerste hoofdfonds de boeken open doen.

In de AEX hield Galapagos de koppositie stevig in handen met een vooruitgang van 2,8%. Altice kende een fraaie koersopleving. Het grillige aandeel van de Franse kabelaar werd 1,8% meer waard.

Arcelor Mittal boekte een winst van 1,6%. De toegenomen vraag naar staal vanuit China gaf de koers van het staalconcern een impuls. Voor SBM Offshore hadden beleggers 1,4% meer over. Ahold Delhaize voegde zich aan het einde in de kopgroep met een 1,2% hogere notering.

Aegon (+1%) heeft voor de Amerikaanse dochter Transamerica een samenwerkingsverband gesloten met Tata Consultancy. Daarbij gaan 2200 medewerkers over naar de ict-dienstverlener. Aegon bespaart zo jaarlijks $70 miljoen, op termijn 100 miljoen dollar, stelt de verzekeraar. ASML dat volgende week naar buiten komt met de resultaten kreeg er 0,8% bij.

Shell koerste 0,4% hoger. De olie- en gasreus heeft oog gekregen voor energiebedrijf Eneco, meldt de Financiële Telegraaf. Ook het Franse oliebedrijf Total voert oriënterende contacten met potentiële adviseurs.

Philips (+0,8%) is volgens Berenstein het jaar 2017 relatief sterk geëindigd. Het rekent op 3,5% omzetgroei, Philips rekende op 4-6%. In de eerste negen maanden was er volgens de analisten sprake van een wat tegenvallende omzetontwikkeling. De omzet steeg met 3,5 procent, waar de groeiplannen van Philips uitgaan van 4 tot 6 procent.

Gemalto (-0,1%) kondigde aan dat zijn potentiële koper Thales eind januari het biedingsbericht indient. De overname van de digitale beveiliger zou eind 2018 rond zijn.

Wolters Kluwer dipte met 1%.

Bij de midkapfondsen ging Air France KLM 0,2% vooruit. Het cabinepersoneel bij KLM heeft het licht op groen gezet voor een cao-akkoord. Intertrust stond hier onderin met 0,9% teruggang.

Philips Lighting (+1,2%) sloot een halogeenfabriek in Aken.

De uitschieter zit bij de smallcaps: het Duitse biotechbedrijf Probiodrug wint 13,5%.

AScX-fonds Avantium dook 15,5% omlaag na de melding aan beleggers dat de bouw van de gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en BASF met twee tot drie jaar wordt uitgesteld.

Op de lokale markt zag Kardan 7,7% van de koers verdampen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij wil een nieuwe regeling treffen met zijn schuldeisers omtrent terugbetaling van leningen. Kardan stelt dat ze niet in staat zal zijn een verkoop van dochteronderdeel Tahal af te kunnen ronden.

