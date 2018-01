’Lichaam vrouw in pand yogastudio Scheveningen in stukken gevonden’

Onze verslaggever Marieke van Essen is bij de yogastudio en maakt verslag via Twitter.

Wat er precies is gebeurd is dan ook nog niet bekend. Het lichaam werd donderdagmiddag gevonden in Yoga & Meditation Studio by the Sea. De politie gaat uit van een misdrijf.

Agenten ging donderdag een kijkje nemen in de woning na een melding. Daar troffen ze de overleden vrouw aan. De man is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Volgens Omroep West werd het lichaam gevonden in een pand van Yoga Studio by the Sea. De omroep heeft besloten de beelden waarop zou staan dat het lichaam in stukken was, niet te tonen.