Er komt weer sneeuw

Na vele grijze dagen verwacht Weerplaza dat in het weekend eerst nog de zon gaat doorbreken. Vooral zondag verwachten de meteorologen flink wat zonneschijn.

Zaterdag is het met drie tot zes graden nog redelijk koud. De zondag ziet er veel zonniger uit. Na een koude nacht met in veel regio's lichte vorst, zijn er overdag flinke perioden met zon. In de zon wordt het toch ook niet meer dan vier tot zes graden.

Maandag gaat het roer om. In de loop van de avond gaat het weer regenen, met een aan de kust flinke wind van zeven tot acht Bft.

Sneeuw

Vanaf dinsdag is er kans op een vlokje natte sneeuw. Woensdag, donderdag en misschien ook vrijdag neemt de kans op sneeuw en (plaatselijke) gladheid toe. Weerplaza verwacht echter weinig sneeuwpret, wel overlast in het verkeer.

Wilfred Janssen, meteoroloog van Weerplaza: „Het zijn flink wat sneeuwbuien die door de weermodellen worden uitgerekend waardoor het, ondanks het ontbreken van vrieslucht, toch even wit kan worden. Zodra de bui weer weg is, zal de sneeuw waarschijnlijk weer smelten. Alleen in de avond, nacht en vroege ochtend kan het langere tijd wit worden.”

Of de sneeuwbuien beperkt blijven tot natte sneeuw of dat het op uitgebreide schaal wit gaat worden, is nu nog niet te zeggen, dat hangt af van de exacte koers van de buiengebieden en hun bijbehorende lagedrukgebieden