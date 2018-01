Vibrator met ruimtevaarttechniek

„Ik wilde intelligente technologie invoeren in dagelijkse zaken”, vertelt de ingenieur in de krant Die Welt. „Dus waarom niet als aandrijving gebruiken in een seksspeeltje?”

Scheerapparaat

Het was haar opgevallen dat het nadeel van bestaande apparaten het harde geluid is. „De vibratiemotoren bereiken een niveau van 40 tot 50 decibel”, legt Ryssel uit. Dat is ongeveer zo hard als een scheerapparaat en niet bepaald sexy in bed.

Zogenoemde intelligente materialen, die in de ruimte ook bij het zonnepaneel van de ruimtesonde Rosetta zijn gebruikt, maken elektromotoren overbodig maar zorgen toch voor een pulserende beweging. Volgens de ingenieur is het prototype van de ’ruimtevibrator’ bij tests door vrouwen goed beoordeeld. Het krantenartikel vertelt niet hoeveel het apparaat gaat kosten.