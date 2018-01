Aanval op Chileense kerken kort voor pausbezoek

Niemand raakte gewond, meldde het station Radio Cooperativa. De paus wordt maandag verwacht voor een driedaags bezoek. Linkse activisten drongen vrijdag ook het gebouw van de diplomatieke missie van de Heilige Stoel in de Chileense hoofdstad binnen om tegen het bezoek te protesteren.

Bij de aanslagen zijn pamfletten achtergelaten waarin over autonomie van de inheemse Mapuche-gemeenschap in het zuiden van het land wordt gesproken. De paus wil woensdag in de stad Temuco, waar veel Mapuches wonen, ook een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van deze bevolkingsgroep, die vechten voor teruggave van land. De paus zal daar ook een mis vieren.