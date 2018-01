Topless vrouw belaagt Tsjechische president

De vrouw was naar voren gekomen uit een groep verslaggevers in het stembureau in Praag en stond recht tegenover de 73-jarige president. Ze gooide haar handen in de lucht en liet dezelfde tekst zien die op haar borst stond geschreven voordat de lijfwachten van de president haar tegen de grond werkten. Zeman werd snel weggeleid, maar keerde later terug om zijn stem alsnog uit te brengen.

De internationale feministische groep FEMEN, die is ontstaan in Oekraïne, zei op haar website dat de vrouw de Oekraïense Angelina Diash is.

Zeman is de favoriet bij de verkiezingen dankzij zijn anti-immigratie-opvattingen. Maar hij heeft de samenleving verdeeld door het onderhouden van warme betrekkingen met Rusland en China.