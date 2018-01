’Assange is een viezerik’

Dat schrijft de International Business Times op gezag van een ’goed ingelichte’ bron die onlangs een bezoek bracht aan de Wikileaks-baas. „Het lijkt wel alsof hij zich niet goed wast”, vertelt deze bron.

Vette broek

Het is niet voor het eerst dat Assange dergelijke kritiek krijgt. In 2012 al schreef Jérémie Zimmerman, een voormalige collega van de Wikileaks-baas, dat hij soms gedwongen moet worden om onder de douche te stappen. „Soms draagt hij dagenlang dezelfde kleren,” aldus Zimmerman.

En dat zijn dan ook nog vettige kleren, want volgens een assistent van Assange heeft hij de gewoonte om geen bestek te gebruiken en zijn handen na de maaltijd aan zijn broek af te vegen. „Ik heb van mijn leven nog nooit zo’n vettige broek gezien als die van hem.”

Assange verblijft al jaren in de ambassade van Ecuador. In eerste instantie om uitlevering aan Zweden te voorkomen vanwege een verkrachtingszaak, maar die aanklacht heeft het Scandinavische land inmiddels ingetrokken. De Wikileaks-oprichter is nu bang dat de Britten hem aan de Verenigde Staten willen uitleveren.