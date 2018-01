Voor Sharon is adoptie allerlaatste hoop

“Ik was al 36 toen Michael en ik een relatie kregen. Vanaf dag één woonden we samen en vrij snel hadden we het over kinderen. Michael wilde ook graag vader worden, dus waarom wachten? Na een maand of vier ben ik naar een arts gegaan; ik ben ongeduldig van aard en voelde de druk vanwege mijn leeftijd.

“De tunnel van mogelijkheden werd steeds smaller. Van IVF gingen we over op ICSI, waarbij één zaadcel in een eicel wordt geïnjecteerd en de bevruchte eicel wordt teruggeplaatst. Zonder succes. We weken uit naar een andere kliniek – waar een miskraam volgde – en daarna naar België.

Daar werd bij mij een trage schildklierwerking en afwijking in het bloed geconstateerd. Dit zou de miskramen kunnen verklaren. Ik kreeg medicatie, raakte weer zwanger, maar opnieuw ging het mis. Na elke miskraam hoorde ik wel een keer: ‘Nu gaan jullie toch wel stoppen?’”

“Maar dat was voor mij geen optie. Ik had mijn doel toch nog niet bereikt? Na vijf miskramen besefte ik wel dat de kans op een succesvolle zwangerschap steeds kleiner werd, zeker gezien mijn leeftijd. Vorig jaar hebben we ons daarom ingeschreven voor adoptie, in eerste instantie als back up. We zeiden tegen elkaar: ‘Hoe dan ook, linksom of rechtsom, wij worden papa en mama.’

Inmiddels beseffen we dat er een grote kans is dat adoptie onze weg gaat worden. Dat zou voor mij geen enkel verschil maken. We hebben veel liefde te geven en hoe mooi zou het zijn als we daarmee een kindje op een andere plek in de wereld een beter leven kunnen geven?

