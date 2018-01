Evi Hanssen hoopt op meer rust

Wat hoop je dat 2018 je brengt?

“Een beetje meer rust. Ik heb een heel druk jaar achter de rug en dat begint nu wel door te wegen. Ik ben over veel dingen heel enthousiast en doe alles met grote passie, maar moet wel keuzes gaan maken omdat ik mezelf anders voorbijloop.

In theorie past alles perfect in mijn agenda, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat ik om twaalf uur ’s middags uit het vliegtuig stap na een trip voor 3 op Reis, ik om halfvier aan het schoolplein sta, de volgende ochtend om zeven uur boterhammen smeer voor de kinderen en dan wacht het volgende project alweer. Ik kom eigenlijk niet toe aan het verwerken van de dingen die ik meemaak.”

Kom je niet toe aan reflectie?

“Ja, bedenken wat ik verder wil en wat de volgende stappen zijn; ik heb niet de tijd om het allemaal even van een afstandje te bekijken. Ik mediteer heel veel, dat geeft me wel rust. Maar als ik een heftige reis van tien dagen naar Israël heb gemaakt, zou het niet meer dan normaal zijn dat ik even twee dagen pak om bij te komen.

Ik vul eigenlijk alle vrije momenten op met werk, en dat is tof, want ik zit de hele tijd in die ‘drive’. Maar als mijn adrenaline zakt, voel ik ook dat ik snel in een dip raak en dan kan ik weleens zwaarmoedig zijn. Wat ouder worden me leert is: leuk dat ik kan gaan en staan waar ik wil en veel kan meemaken, maar ik moet wel prioriteiten gaan stellen, want dit leven hou ik niet vol.”

Lees verder op VROUW.nl of die bezinning komt door het naderen van haar veertigste: ‘Voor bepaalde projecten heb je ouderdom nodig, moet je ervaring hebben opgedaan en tegenslagen hebben gehad.’