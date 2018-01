Hoe krijgen we een ’normale’ Trump voor elkaar?

Ⓒ AFP

WASHINGTON - De laatste paar dagen is president Donald Trump veel in opspraak en lijkt hij het spoor een beetje bijster. Zijn uitspraken over de ’achterlijke immiganten’, het opscheppen over het verkopen van fictieve straaljagers aan Noorwegen en het schrappen van een bezoekje aan Londen deed veel stof opwaaien. En dan hebben we het nog niet eens over dat hij zichzelf ’een zeer stabiel genie’ noemde. Twitteraars gebruikten massaal de hashtag #FixTrumpin5Words om Trump weer in ’normale’ doen te krijgen.