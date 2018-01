Kamer aanvaardt excuses Hoekstra: ’En nu verder’

„Prima”, reageert VVD-Kamerlid Ten Broeke op de excuses. „En nu over tot de orde van de dag.” PVV-Kamerlid De Roon vindt dat het onderwerp inmiddels ’voldoende is uitgemolken’. „De politiek correcte journalisten hebben hun ’minute of fame’ gehad. Nu over tot wat echt belangrijk is: wat gaat Hoekstra doen? Ik hoop spoedig met hem in gesprek te komen daarover.”

„Goed dat hij zich alsnog verontschuldigt voor het nepnieuws dat hij over Nederland verspreidde”, reageert Kamerlid Van Ojik van GroenLinks. „Ik hoop dat hij Washington onverschrokken zal informeren over de zorgen die we ons hier maken over het gebrekkige leiderschap dat de VS onder deze president de wereld laat zien.”

’Beter laat dan nooit’

PvdA-Kamerlid Ploumen vindt dat de excuses van Hoekstra ’rijkelijk laat’ komen. „Maar beter laat dan nooit. Ik hoop dat hij wat opsteekt van het vrije land, waar homo’s kunnen trouwen en iedereen meetelt. Ik zou als ik hem was nu aan het werk gaan om het echte Nederland te leren kennen.”

Afgelopen week is de geboren Nederlander in Den Haag geïnstalleerd als Amerika’s ambassadeur. Voorafgaand aan zijn komst naar Nederland gaf hij een interview waarin hij ontkende te hebben gezegd dat er onbegaanbare gebieden zijn in Nederland waar auto’s en politici in brand worden gestoken. Eenmaal in Nederland liet hij onduidelijkheid bestaan over uitlatingen uit 2015.

Duidelijkheid

In een interview in De Telegraaf verschafte hij die duidelijkheid alsnog. „Terugkijkend schrik ik ervan dat ik het heb gezegd. Het was een verkeerde stelling. Het was gewoon fout.” Hoekstra zei verder te verwachten dat zijn stroeve start in Nederland zijn functioneren als ambassadeur niet in de weg zal zitten.

Tweede kans

Vrijdag bracht hij een bezoek aan de Haagse Schilderswijk, waar hij sprak met politie, winkeliers en buurtbewoners. Sociaal ondernemer Appie el Massaoudi noemde zijn gesprek met Hoekstra ’super inspirerend’. „Ik heb natuurlijk het een en ander over hem gelezen, maar hij leek me oprecht. Tegen de jongens in de wijk zeg ik ook altijd: ’Iedereen verdient een tweede kans’.”