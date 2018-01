Congreslid opgepakt voor moord op journalisten

Aanklagers en onderzoekers bij de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala zeiden dat de politicus het brein was achter een aanslag op de journalisten Danilo Efraín Zapón López en Federico Benjamín Salazar Gerónimo, die in maart 2015 werden gedood.

Juarez werd zaterdagochtend bij zijn huis in het zuidelijke district Suchitepéquez gearresteerd en overgebracht naar Guatemala-Stad, de hoofdstad van de Midden-Amerikaanse natie. Hij zei bij zijn voorgeleiding zaterdagmiddag voor de rechtbank onschuldig te zijn.

Juarez was van 2012 tot 2015 burgemeester van de zuidelijke stad San Antonio La Union, voordat hij het jaar daarop een zetel veroverde in het Congres. Volgens onderzoekers werd Zapon, journalist van de krant Prensa Libre, vermoord omdat hij werkte aan een verhaal over corruptie door Juarez.