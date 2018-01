Meerdere doden en gewonden door brand Portugal

De brand had plaats in het dorpje Vila Nova da Rainha, dat zo’n 250 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon ligt. In het dorpshuis waren zo’n zestig mensen aanwezig om te kaarten en voetbal te kijken. Door de brand brak paniek uit. In de verdrukking raakten mensen gewond. De meesten liepen daarnaast brandwonden en rookvergiftiging op.

Aanvankelijk berichtten lokale media op basis van de brandweer dat de brand is veroorzaakt door een gasexplosie, maar dit is daarna niet meer door de autoriteiten bevestigd.