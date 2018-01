Annemieke emigreerde naar Italiaanse zon

"Bijna acht jaar geleden vertrokken we met ons zoontje (toen 2) naar de Marken, een gebied in het midden van Italië. We woonden in de Randstad, waar ik een baan had als pr-manager bij een groot bedrijf. Ik was ooit begonnen met yoga, werd groot fan, en deed een cursus om hierin les te kunnen gaan geven. Dat was allemaal zo relaxt, dat ik me realiseerde dat het anders moet: niet meer hele dagen werken en nauwelijks je kind zien, maar mijn dromen najagen."

"Terwijl ik meer een dromer ben, onderneemt mijn man gelijk actie, en zo emigreerden we niet veel later. We hadden zin in avontuur en ons oog was gevallen op Italië, vanwege het lekkere weer, de mooie natuur en toch nog aardig dicht bij onze familie. We gingen de specerij saffraan verbouwen, en daarnaast zou ik yogalessen geven aan de lokale bevolking.”

