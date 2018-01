Zestien gewonden na explosie toeristenboot Thailand

De kapitein en twee andere mensen hadden ernstige brandwonden. De oorzaak van de explosie zou een olielek aan de voorkant van de boot kunnen zijn, vermoedde de politie. Het vuur greep toen snel om zich heen en dwong de toeristen in het water te springen.

Van de passagiers kwamen 26 uit China, de rest waren plaatselijke toeristen. Nadat iedereen was gered, is de boot tot zinken gebracht, zei de politie.

Het eiland Koh Phi Phi ligt in de provincie Krabi, 780 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangkok. Het staat bekend om zijn ongerepte stranden. De Maya-baai diende als hoofdlocatie voor de film ’The Beach’ met Leonardo DiCaprio, die in 2000 in bioscopen draaide.