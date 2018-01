Belgische miss overspoeld met haatreacties: ’miss poepchinees’

Onze zuiderburen zijn in rep en roer, activisten noemen het ’een nieuw dieptepunt’ en media delen handleidingen om haatreacties te rapporteren.

„Een triestig en zoveelste dieptepunt”, zegt Bram Sebrechts van Gelijkekansencentrum Unia. „Het is de zoveelste keer dat het gebeurt, maar we moeten blijven benadrukken dat het niet normaal is. We doen er goed aan door allemaal te reageren en die mensen duidelijk te maken dat hun reacties ongepast zijn.”

Veel Vlamingen schrijven teksten als ’die naam, wat is daar nu Belgisch aan?’, terwijl anderen verder gaan met kwalificaties als ’poepchinees’ of ’miss België van de Frietchinees’. Als Flor Pua erop wordt geattendeerd, reageert ze nuchter. „Ik woon al heel mijn leven in Borgerhout en ben er altijd al vriendelijk aangesproken op straat”, aldus Angeline.

Toch is er veel boosheid. Vlaamse media delen handleidingen hoe je reacties op Facebook kunt rapporteren en ook op andere sociale media nemen mensen afstand van de uitspraken.