’Huisdieren in de kast, ik er achteraan’

Ze woont op een legerbasis, zag de befaamde oproep (”Ballistische raket dreiging richting Hawaï, zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening”) en bleef eigenlijk rustig. „Er waren geen sirenes, er was niemand op straat. Je hoorde niet eens auto’s”, aldus Prescilla, die op aandringen van haar Amerikaanse echtgenoot, een soldaat, toch maar het noodnummer van het leger belde.

„Die vertelden twintig minuten na de oproep: Het is geen oefening! Zoek een schuilplaats!” Prescilla besloot toch maar actie te ondernemen. „Ik had mijn twee katten al in de kast gestopt en wilde erbij kruipen, maar toen belde mijn man. Vals alarm.”

Daarvoor had een vriendinnetje nog gesms’t: ’Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik hou van je.’ In vergelijking met de reacties van lokale mensen, bleken de Nederlanders een stuk rustiger, zo vertellen ze althans zelf. „Je kunt wel wegrennen, maar daar heb je niemand mee. Je kunt toch niets doen”, aldus Prescilla.

Niet in de kast

Ook Allard (25) redeneert rationeel, al zou hij juist níet in een kast kruipen: „Als het luchtalarm was afgegaan, zou het anders zijn. Dan zou ik misschien een open veld opzoeken. Gebouwen storten in, het riool misschien ook en bij een nucleaire bom kun je er toch niets aan doen.”

Omdat er geen luchtalarm was, bleef Allard rustig. Hij zag buiten mensen doorgaan met het dagelijks leven en na negen minuten kwam op Twitter het sein ’vals alarm’. Hij besloot een vriendin te bellen, die meer hysterie om zich heen merkte. „Ze heeft een koffiezaak en had 25 mensen binnen, die allemaal hetzelfde bericht kregen en allemaal naar buiten gingen. Sommigen huilden. Die heeft zij gerust kunnen stellen.”

En al die rennende Amerikanen? Typisch Amerikaans, denken de Nederlanders. Totaal anders dan de ’Hollandse nuchterheid’, zoals Allard het noemt. „Je hebt al snel het besef dat je er toch niets aan kan doen. Als er een bom komt, valt ’ie ergens. En dan zijn we toch allemaal de lul.”