Weer brandstichting kerk Chili voor pausbezoek

SANTIAGO - Kort voor het bezoek van paus Franciscus aan Chili is opnieuw een kerk in brand gestoken in het Zuid-Amerikaanse land. De aanslag zondag op de kerk van San Agustín in Melipilla, 70 kilometer ten oosten van de hoofdstad Santiago de Chile, veroorzaakte slechts geringe schade, meldde het nieuwsportaal Emol.