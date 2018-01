Beursverslag: ASML stut AEX tegen kracht euro

De AEX-index eindigde fractioneel lager op 561,06 punten. Vorige week werd nog een piek sinds de zomer van 2001 aangetikt op een stand van net boven de 363 punten. De Midkap daalde 0,4% naar 844,33 punten.

Elders in Europa was er ook weinig beweging. De beurs van Parijs hield nipt de voeten droog. Frankfurt daalde 0,3%.

Zonder impulsen uit Amerika waar de beuzen op Wall Street de deuren dicht hielden vanwege de viering van Martin Luther King Day verbeterde in de middag enigszins het sentiment onder de hoofdfondsen. Aanvankelijk bracht de verdere opmars van de euro naar het hoogste niveau sinds drie jaar tegenover de dollar iets meer terughoudendheid teweeg. Stan Westerterp, fondsbeheerder bij JNVB, is enigszins verbaasd dat beleggers zich niet zo veel aantrekken van de duurdere euro. „In het nieuwe cijferseizoen kunnen Europese bedrijven voorzichtiger worden over de vooruitzichten vanwege het effect op de resultaten bij een verder aantrekkende euro.”

Westerterp benadrukt dat het sentiment op de aandelenmarkten nog steeds sterk is. „Hoewel de waarderingen vooral in de VS aan de hoge kant zijn, kan het beursfeestje voorlopig nog wel voortduren doordat in alle regio’s het economisch goed lijkt te blijven gaan en het consumentenvertrouwen op een hoog peil staat. ”

ASML, dat woensdag als eerste hoofdfonds de boeken open doet, viel in de smaak met een winst van 1,6%. De chipmachinemaker kreeg maandag een positiever beleggingsadvies van de Zwitserse bank Credit Suisse. Analisten houden er rekening mee dat ASML de eigen prognoses over het vierde kwartaal zal behalen. Galapagos dat vorige week al uitstekende zaken deed, prijkte bovenaan met een plus van 3,7%. Randstad kreeg er net als ABN Amro 1% bij.

Oliereus Shell daarentegen gaf 0,5% prijs. Philips raakte 1,3% van zijn beurswaarde kwijt.

Altice was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,2%. Het telecom- en kabelbedrijf gaat samen met branchegenoten investeren in de nu nog belabberde mobiele dekking in Frankrijk. Vier grote aanbieders van mobiele telefonie steken samen zo'n drie miljard euro in nieuwe telecommasten.

AF KLM stond bij de middelgrote aandelen flink onder druk en werd door beleggers 4,2% lager gezet. Het nieuws dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie mogelijk samen met EasyJet een bod zou hebben gedaan op de failliete boedel van de Italiaanse branchegenoot Alitalia werkte negatief door. Air France-KLM zelf ontkent partij te zijn in het overnameproces. Lufthansa en de Amerikaanse investeerder Cerberus zouden ook een voorstel op tafel hebben gelegd. Arcadis had ook een mindere dag en leverde 2,5% in.

Aan de andere kant voegde Sligro 1,4% toe aan het slot van vrijdag. Brillenverkoper GrandVision boekte een winst van 1,3%. Vastgoedbedrijf Wereldhave kon 0,8% bijschrijven na een adviesverhoging. Koploper Flow Traders dikte 1,5% aan.

Chemieconcern Avantium dook nog eens 6,5% omlaag na een adviesverlaging. Vrijdag kreeg het fonds al een dreun om de oren nadat bleek dat de bouw van een fabriek samen met BASF jaren vertraging zal oplopen.

Vastned Retail steeg 0,8%. De bekendmaking van het vastgoedfonds alle aandelen van zijn Belgische dochterbedrijf Vastned Retail Belgium in handen te willen krijgen, werd positief ontvangen. Het voorgenomen overnamebod op de resterende 1,75 miljoen aandelen geeft Vastned Retail Belgium een ondernemingswaarde van €395 miljoen.