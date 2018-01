Zware storm op komst

Dat meldt Weerlonline. Maandag is de kans dat het ergens langs de Nederlandse kust tot storm komt ongeveer 80 procent. In het Waddengebied kan zelfs zware storm voorkomen. Daarbij zou windkracht 10 kunnen worden gehaald en is kans op zeer zware windstoten tot maar liefst 130 km/uur!

Maandagmiddag trekt een regengebied over ons land. Tijdens de avondspits kan het flink plenzen wat extra drukte tot gevolg kan hebben.

Vanavond, vannacht en morgen is het flink wisselvallig en guur. Talrijke buien trekken over ons land en daarbij is kans op onweer, hagel of zelfs natte sneeuw. Door hagel kan het lokaal tijdelijk glad worden. Iets om rekening mee te houden als u de weg op gaat. Er staat een stevige westenwind. Morgen wordt de wind opnieuw vrij krachtig in het binnenland en hard aan zee.

Sneeuw

Woensdag komt er nog een schepje bovenop het gure en onstuimige weer van vandaag en morgen. Lokaal kan het ’s nachts en in de vroege ochtend tijdelijk wit worden. Zeker hoge gebieden als de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Limburgse heuvels maken kans op een sneeuwdek. De lokale verschillen kunnen groot zijn, zo meldt Weerplaza. Zo kan er op de ene plek sneeuw liggen, terwijl er een kilometer verderop weinig of helemaal niets valt. De sneeuw blijft overigens niet erg lang liggen. Omdat het overdag zes graden wordt, smelt de sneeuw al snel weg.

Glad

Omdat de buien die vallen vrij intensief zijn, kan het plaatselijk wel glad zijn. „Voor automobilisten, en ander verkeer, is het vanaf dinsdagavond tot en met woensdagochtend oppassen geblazen”, aldus Weerplaza. De temperatuur van het wegdek kan beneden het vriespunt komen, waardoor bevriezing van natte weggedeelten kan ontstaan.

Stormdepressie

Donderdag krijgen we te maken met een actieve stormdepressie. De exacte koers van de storm is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat het langs de kust gaat stormen en daarbij komen windstoten voor van 100-120 km/u. In het Waddengebied zou het tot een zware storm kunnen komen (tot windkracht 10) met zeer zware windstoten rond 130 km/u.

Om officieel van een zware storm te mogen spreken moet het ergens in het land gemiddeld over een heel uur met windkracht 10 waaien. Het was de afgelopen tijd al onstuimiger dan normaal. De laatste twee zware stormen vonden plaats op 3 januari 2018 en 13 september 2017.

Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland. De meeste officiële zware stormen (58%) vinden plaats tijdens de wintermaanden december, januari of februari.