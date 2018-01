Belgische ’Jezus’ voor rechter om schaamteloze oplichtingspraktijken

De Belgische rechter ziet Johannes De Wit, zoals hij bekendstaat in het land van paragnosten, maar al te graag achter tralies verdwijnen, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Een van zijn slachtoffers is de Nederlandse ’Dora’, die niet met haar echte naam in de krant wil. Zij klopte in 2011 aan bij De Wit en zijn Nederlandse vrouw in de hoop dat ze haar konden verlossen van haar epileptische aanvallen. Het duo organiseert samen sessies onder de naam Trauma Care Global, bedoeld om mensen van allerlei ziektes en aandoeningen te genezen.

Kunstschilder

Bijzonder, want hoewel de vrouw van De Wit gediplomeerd ’natuurkundig therapeute’ is (wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk,red.), is de arbeidsgeschiedenis van de Belg zelf op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: hij was kunstschilder, beroepsmilitair en fabrieksarbeider. Toch zegt hij binnen dertig seconden te kunnen ’zien’ waar iemand last van heeft. Omdat dat bij Dora helaas niet lukte, ’hielpen’ De Wit en zijn vrouw de Nederlandse voor 800 euro per maand, voor therapie, kost en inwoning. Daarvoor moest ze wel alle banden met haar familie verbreken.

De vrouw, die nog altijd epilepsie heeft, diende in 2014 een klacht in tegen het stel. Dat is niet de eerste: in Nederland blijken er al een aantal klachten te zijn geseponeerd. De Belg zou zich aan een van zijn patiëntes hebben vergrepen. Een ander slachtoffer zou 50.000 euro hebben moeten betalen voor handopleggingen en andere therapieën.

Boeren

De zelfbenoemde paragnost, die in een heus kasteel woont in het Vlaamse Asse, zweert op zijn beurt mensen wel degelijk te kunnen helpen bij lichamelijke of geestelijke problemen. Dat doet hij met de ’Violette Vlam’: „De Vlam heeft de eigenschap om oude pijnen en blokkades op te lossen en te verteren”, schrijft de Belg op zijn website. Tijdens zo’n seance moet een patiënt -vaak vrouw - halfnaakt gaan liggen waarop De Wit aan hem/haar begint te frunniken. Om ’energie te laten wegstromen’ raakt hij vaak ook borsten en vagina’s aan. Opmerkelijk: tijdens een seance loopt De Wit constant te boeren, om op die manier ’de negatieve energie te laten verdwijnen.’

De rechter verdenkt de Belg ervan minstens vijf vrouwen te hebben aangerand. Het koppel ontkent de beschuldigingen. Volgens de vrouw van De Wit is ’iedereen gewoon jaloers’. „Iedereen is vrij om naar onze lezingen en groepsbijeenkomsten te komen. Al heeft de rechter al eerder besloten dat hij voorlopig geen sessies mag organiseren.