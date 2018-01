’Veel slachtoffers door explosieven Raqqa’

„Deze mensen raakten gewond toen zij terugkeerden naar hun huizen in een stad waar nog veel onontplofte explosieven en zelfgemaakte bommen liggen”, stelde de hulporganisatie. Die ontfermde zich sinds oktober over 271 mensen die in het gebied gewond waren geraakt door ontploffingen. „64 mensen waren bij aankomst in het ziekenhuis al dood of in kritieke toestand.”

AzG noemt de achtergebleven explosieven een „aanhoudend, onzichtbaar gevaar” voor de duizenden burgers die terugkeren nu IS is verdreven. Dat dergelijke bommen in het gebied maar beperkt worden opgeruimd, komt volgens de organisatie door een gebrek aan materiaal en deskundigheid. „Zonder opschaling van ontruimingsactiviteiten zullen er slachtoffers blijven vallen.”